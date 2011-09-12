В Подмосковье сгорел жилой доме, 18 семей остались без крова

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья сгорел жилой дом. В результате 18 семей остались без крова. Сгорел двухэтажный трехподъездный деревянно-щитовой дом барачного типа. По данным ГУМЧС РФ по Московской области, пожар произошел вечером в воскресенье в деревне Богородское. Общая площадь жилого дома составляла 500 квадратных метров, в нем проживало 18 семей, в общей сложности 58 человек, передает РИА Новости.