В Краснодарском крае полицейский покончил с собой на рабочем месте

В Краснодарском крае постовой-полицейский покончил с собой, выстрелив в голову из табельного пистолета Макарова. По факту самоубийства проводится проверка. Полицейский застрелился на рабочем месте.



По данным СК РФ, инцидент произошел в воскресенье ночью в Ленинградском районе Краснодарского края на Сенной площади, дом 9. Самоубийца - 35-летний полицейский отделения вневедомственной охраны отдела МВД РФ по Ленинградскому району, передает РИА Новости.