Центр Владивостока остался без света

Во Владивостоке произошла авария в энергосетях. Обесточены оказались центральные улицы города, включая офисные здания, магазины и жилые дома. Отключение произошло примерно в 16:00 по местному времени (09:00 мск).



В настоящее время ремонтники пытаются наладить работу аварийной подстанции "Залив", которая обеспечивает светом центральную часть города. На станции произошел отказ в работе одного фидера. Ожидается, что электричество у потребителей появится к 19-20 часам по местному времени (12-13 часов мск), передает Интерфакс.