В московском НИИ имени Вишневского умер хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Галимов. Врачи пять дней боролись за жизнь спортсмена, выжившего после катастрофы самолета Як-42.



В результате катастрофы Галимов получил до 90% ожогов тела. Хоккеист скончался утром 12 сентября, передает "Интерфакс". Таким образом, число жертв авиакатастрофы увеличилось до 44 человек. В настоящее время в институте имени Склифосовского находится бортинженер экипажа Як-42 Александр Сизов.