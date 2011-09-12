В Ангарске пьяный мужчина взорвал гранату у жилого дома

В Иркутской области пьяный мужчина взорвал гранату около подъезда многоквартирного дома в городе Ангарск. Произошел взрыв гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По подозрению в совершении преступления был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий. У задержанного мужчины была изъята чека от гранаты. Ранее он был судим.