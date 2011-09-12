Пьяный мужчина пытался проникнуть в московский Кремль

В Москве пьяный мужчина пытался проникнуть в Кремль через Боровицкую башню. Инцидент произошел вечером в воскресенье. Нетрезвого мужчину задержали полицейские и охрана президента. Мужчину 1984 года рождения задержали сотрудники ФСО и экипаж группы немедленного реагирования ОВД Китай-город . Задержанный пытался пройти в Кремль через Боровицкую башню, передает РИА «Новости». В отношении мужчины был составлен административный протокол.