В Москве начались обыски в трех офисах Мосстройэкономбанка. Их проводят сотрудники главного следственного управления Главного управлениях внутренних дел по Москве. Обыски идут в рамках расследования дела о хищении мошенническим путем 15 миллионов долларов. Обыски проводятся в трех офисах банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.
ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» основан в ноябре 1990г. Банк имеет Генеральную лицензию Центрального Банка России, является Уполномоченным банком Правительства Москвы, обладает другими необходимыми лицензиями и является членом ряда банковских организаций и союзов.
В Мосстройэкономбанке проходят обыски в рамках дела о хищении $15 млн
20 апреля 2011, 13:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве начались обыски в трех офисах Мосстройэкономбанка. Их проводят сотрудники главного следственного управления Главного управлениях внутренних дел по Москве. Обыски идут в рамках расследования дела о хищении мошенническим путем 15 миллионов долларов. Обыски проводятся в трех офисах банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.