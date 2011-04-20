В Петербурге рейсовый автобус насмерть задавил женщину на пешеходном переходе

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20 апреля 2011, 12:08 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус насмерть задавил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Колпинском районе Петербурга. Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло во вторник около 10:00 по мск в районе дома 22 по улице Труда. Женщина погибла под колесами автобуса ЛИАЗ, передает РИА Новости. В настоящее время сотрудники милиции уточняют обстоятельства происшествия.