В Ленинградской области вторые сутки без света остаются почти 600 человек

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20 апреля 2011, 11:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Ленинградской области вторые сутки без электроснабжения остаются почти 600 человек в 40 населенных пунктах. Планируется, что сегодня в регионе будут устранены последствия аварии 18 апреля.



Два дня назад электроснабжение было нарушено из-за непогоды. Веерные отключения электроснабжения произошли в населенных пунктах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наиболее пострадали Ленинградская область. Здесь без света остались почти 6 тысяч человек. Также от разгула стихии пострадали Ярославская и Владимирская области. МЧС России планирует восстановить подачу электричества в Ленобласть уже сегодня, передает ИТАР-ТАСС.