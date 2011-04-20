В Вологде ураган сорвал крышу жилого дома

//Происшествия

20 апреля 2011, 09:22 [ «Аргументы Недели. Вологда» ]

В Вологде ураган сорвал крышу с одного из панельных пятиэтажных домов. Деревянные обломки чуть не придавили двух человек. На управляющую компанию, ремонтировавшую кровлю, подают в суд.



В адрес руководства управляющей компании готовится судебный иск. Оказывается, кровлю не так давно отремонтировали, но, по мнению жильцов, работы были проведены некачественно, передает телеканал "Россия-24". Накануне от сильного ветра пострадала жительница Москвы - в Новодевичьем проезде на нее упало дерево. Пострадавшая получила перелом. На востоке Москвы из-за сильного ветра упала автобусная остановка, а в центре в результате ветра упал автокран и погиб крановщик.