На западе Москвы столкнулись пять машин, одна из них сбила пешехода

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20 апреля 2011, 09:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На западе Москвы столкнулись пять автомобилей. Одна из машин сбила пешехода. ДТП произошло на улице Маршала Неделина недалеко от Кунцевского рынка. Движение по улице практически блокировано.



После столкновения одна из машин сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой помощи". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.