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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В ДТП в Москве погибли мать и двухлетний ребенок

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Москвы в ДТП погибли мать и ее двухлетний ребенок. Авария произошла около 21.00 мск на Вешняковской улице. Водитель Mercedes не справился с управлением, и машина задней частью врезалась в фонарный столб.

«В ДТП погибла женщина и ее двухлетний ребенок, которые ехали на заднем сидении», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что водитель госпитализирован с различными травмами.

ГИ

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