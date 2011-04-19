В ДТП в Москве погибли мать и двухлетний ребенок

На востоке Москвы в ДТП погибли мать и ее двухлетний ребенок. Авария произошла около 21.00 мск на Вешняковской улице. Водитель Mercedes не справился с управлением, и машина задней частью врезалась в фонарный столб.
«В ДТП погибла женщина и ее двухлетний ребенок, которые ехали на заднем сидении», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что водитель госпитализирован с различными травмами.
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