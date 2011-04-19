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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Делегат съезда «Справедливой России» умер у ворот больницы, где его не приняли

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Глава свердловского исполкома «Справедливой России» Максим Головизнин, который приехал на съезд партии в Москву, умер у ворот НИИ имени Вишневского, куда его отказывались принимать.

«Выбегаем к будке, кричим: врача! Каталку! Человеку плохо! В КПП дед-охранник отвечает: не положено. Мол, мы с улицы людей не берем – руководство запрещает. Вызывайте скорую», – цитирует , «Ура.Ru». члена «Справедливой России» Константина Комиссовского, который был вместе с Головизниным.

По его словам, политик лежал на асфальте, пока его товарищи пытались убедить охранника в необходимости оказать ему помощь. Охранник сделал звонок начальству, которое не согласилось помочь, сказав что не принимает больных, находящихся в экстренном состоянии, и посоветовало вызвать службу скорой помощи.
Через 25 минут после того, как Головизнина тщетно пытались передать врачам НИИ, прибыла скорая помощь, сотрудник которой констатировал смерть больного, сообщает Газета.ру.

Начальник орготдела НИИ имени Вишневского Григорий Кривцов сообщил, что в институте ведется служебное расследование. Пока же руководство НИИ уверено, что специалисты действовали в рамках закона, а он запрещает клиникам, подобным НИИ имени Вишневского, принимать экстренных пациентов.

ГИ

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