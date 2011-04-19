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19 апреля 2011, 18:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Пассажирский самолет "Боинг-737" авиакомпании "Нордавиа" готовится к вынужденной посадке в московском аэропорту "Шереметьево" из-за треснувшего стекла кабины пилотов. По данным Росавиации, в процессе набора высоты самолета, совершающего рейс по маршруту Москва-Мурманск, экипаж доложил о растрескивании стекла кабины.

Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета, передает Интерфакс.

Авиалайнер вырабатывает оставшееся в баках топливо и вскоре совершит вынужденную посадку.

Это второй инцидент с самолетом "Боинг" за сегодняшний день. Ранее самолета "Боинг-737", который должен был вылететь в Москву из Ростова-на-Дону, во время выруливания на взлетную полосу отвалилось колесо передней стойки шасси. На борту авиалайнера находилось 78 пассажиров.