Неподалеку от торгового центра "Ашан" на северо-востоке столицы обнаружена коробка с надписью "бомба". Подозрительную находку обследовала служебная собака, известно, что взрывчатки в коробке обнаружено не было.
"Картонную коробку с надписью "бомба" обнаружил сотрудник милиции на остановке общественного транспорта у дома 20 А на Шереметьевской улице" - приводит слова источника в правоохранительных органах РИА "Новости".
Место происшествия было немедленно оцеплено. Эвакуация из торгового центра "Ашан" не проводилась, уточнил представитель ГУВД.
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