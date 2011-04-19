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19 апреля 2011, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Неподалеку от торгового центра "Ашан" на северо-востоке столицы обнаружена коробка с надписью "бомба". Подозрительную находку обследовала служебная собака, известно, что взрывчатки в коробке обнаружено не было.



"Картонную коробку с надписью "бомба" обнаружил сотрудник милиции на остановке общественного транспорта у дома 20 А на Шереметьевской улице" - приводит слова источника в правоохранительных органах РИА "Новости".



Место происшествия было немедленно оцеплено. Эвакуация из торгового центра "Ашан" не проводилась, уточнил представитель ГУВД.