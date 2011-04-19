Бывшего мужа Светланы Ходченковой избили на пороге его дома

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19 апреля 2011, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж актрисы Светланы Ходченковой, актер Владимир Яглыч стал жертвой нападения неизвестных преступников. Злоумышленники разбили ему лицо, сломали ребро, забрали у него деньги и мобильный телефон.



В ночь на вторник актер на своем авто «Форд Мустанг» подъехал к дому на Самотечной улице. Припарковав спорткар на стоянке неподалеку, он пешком направился к подъезду.



Преступники напали на Владимира, когда он подходил к своему подъезду.



- Молодого человека стали избивать сразу трое. По описаниям пострадавшего, они были азиатской внешности, - рассказали Life News в правоохранительных органах. - Преступники забрали у него все, что смогли, - бумажник с деньгами и телефон, после чего сразу скрылись.



В Институте им. Склифосовского медики констатировали у актера переломы ребер и гематомы лица.



Владимир Яглыч, бывший муж актрисы Светланы Ходченковой, известен благодаря ролям в фильмах «Мы из будущего» и «Мы из будущего-2», «Две судьбы», «Солдаты».