У самолета, который готовился ко взлету в Ростове-на-Дону, развалилось шасси

//Происшествия

19 апреля 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

У самолета, который должен был вылететь в Москву, во время выруливания на взлетную полосу отвалилось колесо передней стойки шасси. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что на борту находилось 78 пассажиров.



"В 15.14 мск Boing-737 рейс номер 206 сообщением Ростов-на-Дону - Внуково во время маневра лишился колеса", - цитирует источник РИА "Новости".



По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.