У самолета, который готовился ко взлету в Ростове-на-Дону, развалилось шасси

У самолета, который должен был вылететь в Москву, во время выруливания на взлетную полосу отвалилось колесо передней стойки шасси. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что на борту находилось 78 пассажиров.
"В 15.14 мск Boing-737 рейс номер 206 сообщением Ростов-на-Дону - Внуково во время маневра лишился колеса", - цитирует источник РИА "Новости".
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
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