В московском метро накануне стреляли из травматики, пострадала пенсионерка

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19 апреля 2011, 09:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В понедельник на станции метро "Библиотека имени Ленина" между пассажирами произошел конфликт, в результате один из мужчин выстрелил в обидчика из травматического пистолета, пуля попала в пенсионерку, проходившую мимо.



По данным СМИ, стрельба велась из травматического оружия "Оса", потерпевшая - женщина 1931 года рождения, нарушитель правопорядка задержан сотрудниками милиции.



Пенсионерка госпитализирована в одну из больниц Москвы в состоянии травматического шока с огнестрельным ранением левой скулы.