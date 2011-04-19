В московском метро накануне стреляли из травматики, пострадала пенсионерка

В понедельник на станции метро "Библиотека имени Ленина" между пассажирами произошел конфликт, в результате один из мужчин выстрелил в обидчика из травматического пистолета, пуля попала в пенсионерку, проходившую мимо.
По данным СМИ, стрельба велась из травматического оружия "Оса", потерпевшая - женщина 1931 года рождения, нарушитель правопорядка задержан сотрудниками милиции.
Пенсионерка госпитализирована в одну из больниц Москвы в состоянии травматического шока с огнестрельным ранением левой скулы.
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