Грузовой Boeing аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, инцидент произошел утром в понедельник в 10.45 по местному времени, пострадавших в результате инцидента нет.
Подробности и причины происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГУ МЧС по региону.
Грузовой Boeing в понедельник совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
18 апреля 2011, 11:59 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Грузовой Boeing аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, инцидент произошел утром в понедельник в 10.45 по местному времени, пострадавших в результате инцидента нет.
ЕП