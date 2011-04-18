Грузовой Boeing в понедельник совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

//Происшествия

18 апреля 2011, 11:59 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Грузовой Boeing аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, инцидент произошел утром в понедельник в 10.45 по местному времени, пострадавших в результате инцидента нет.



Подробности и причины происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГУ МЧС по региону.