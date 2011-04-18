НАК подтверждает ликвидацию в Дагестане бандглаваря Исрапила Валиджанова

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18 апреля 2011, 11:36 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что в Дагестане в ходе спецоперации в понедельник были ликвидированы четверо предполагаемых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление представителям власти. По информации некоторых СМИ, среди уничтоженных бандитов был опознан главарь дагестанских бандитов Исрапил Валиджанов.

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) подтверждает уничтожение в Дагестане главаря боевиков Исрапила Валиджанова, находившегося в федеральном розыске по подозрению в причастности к терактам.

По данным российских спецслужб, в октябре 2010 года Доку Умаров назначил Валиджанова "первым лицом в бандитской иерархии Дагестана".