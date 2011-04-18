Курсанты академии МЧС устроили драку с полицейскими в московском ресторане

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18 апреля 2011, 11:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В столичных правоохранительных органах сообщили, что задержаны курсанты академии МЧС, которые устроили драку с полицейскими в пивном ресторане Москвы на Новом Арбате, дом 2.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что инцидент произошел накануне, примерно в 4.30 утра. Два курсанта Академии гражданской защиты МЧС "устроили пьяный дебош с битьем посуды в пивном ресторане. Будущие спасатели оказали полицейским активное сопротивление, но были задержаны", - цитирует слова полицейского Интерфакс. Задержанные курсанты были доставлены в ОВД, однако во время их транспортировки они успели помять полицейский служебный ВАЗ и травмировать двоих сотрудников полиции, которые после инцидента обратились с травмами лица в травмпункт.



По словам сотрудника правоохранительных органов, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



В Управлении информации МЧС России факт участия курсантов Академии гражданской защиты МЧС РФ в инциденте подтвердили: "Сейчас проводится проверка. Если вина студентов будет доказана, то они будут наказаны, вплоть до отчисления из вуза", - сказал сотрудник Управления информации МЧС.