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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Красноярском крае пропали двое детей - трехлетняя девочка и ее 10-летний брат

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

В селе Иджа Красноярского края накануне пропали двое детей - трехлетняя девочка и ее 10-летний брат, в настоящее время идут их поиски, сообщили в краевом ГУВД.

Сотрудник ГУВД рассказал, что дети вместе с родителями находились на приусадебном участке. Они отпросились погулять на берег реки Шушь, которая протекает в 250-300 метрах от участка. Когда через час брат с сестрой не вернулись, родители стали их искать, а затем, когда поиски не дали результатов, они обратились за помощью в милицию.

В ГУВД сообщили, что на поиски пропавших детей "вышли сводные группы милиции, спасателей и местного населения. Обследованы берега реки, заброшенные дома и фермы близлежащих населенных пунктов, а также прилегающий лес. Ориентировки с приметами пропавших детей направлены в соседние органы внутренних дел и в МВД Хакасии".

Поиски детей продолжаются, однако согласно основной версии, дети, заигравшись, могли упасть в реку, передает РИА Новости.

СБ

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