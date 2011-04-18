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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Дагестане уничтожен бандглаварь Исрапил Валиджанов

, 08:12 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Неофициальный источник в силовых структурах Дагестана сообщил РИА Новости, что один из четырех уничтоженных в ночь на понедельник в Левашинском районе Дагестана боевиков опознан как бандглаварь Исрапил Валиджанов.

Уничтоженный Валиджанов находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к совершению целого ряда терактов и к покушениям на силовиков. Официального подтверждения информации об уничтожении бандглаваря Валиджанова нет.

ЕП