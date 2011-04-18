Возбуждено дело по результатам спецоперации в Левашинском районе Дагестана

//Происшествия

18 апреля 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Уголовное дело по ст.317 УК РФ и ст 222 УК РФ возбуждено по результатам спецоперации в Левашинском районе Дагестана у населенного пункта Ташкапур, где уничтожены четверо боевиков, оказавших вооруженное сопротивление представителям власти, сообщилстарший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Алхас Амирханов.



"Боевики передвигались на автомобилях "Лада Приора" и "Лада Калина". При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были убиты. С места происшествия изъяты стрелковое оружие и боеприпасы", - сказал А.Амирханов.

В настоящее время устанавливаются личности убитых боевиков.