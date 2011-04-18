Итоги спецоперации в Дагестане: уничтожены четыре боевика

//Происшествия

18 апреля 2011, 06:49 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Левашинском районе Дагестана в ночь на понедельник сотрудниками силовых структур Дагестана проведена спецоперация, в ходе которой убиты четверо предполагаемых боевиков. Представитель регионального следственного управления Алхас Амирханов рассказал журналистам, что спецоперация проводилась около населенного пункта Ташкапур.



"На месте работает следственная бригада СКР", - рассказал Амирханов. - Боевики передвигались на автомобилях «Лада Приора» и «Лада Калина». При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление". В результате ответного огня боевики были убиты. С места происшествия изъяты стрелковое оружие и боеприпасы, на месте спецоперации работает следственная бригада.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.