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16 апреля 2011, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Активиста "Яблока" Анатолия Рабиновича в субботу в Москве избили пятеро скинхедов, сообщают его коллеги по партии. Пострадавший, и нападавшие были доставлены в ближайшее ОВД, где происходит выяснение подробностей случившегося.



"Анатолий днем едва вышел из метро "Баррикадная", как на него набросились скинхеды, пять человек. К счастью, милиция достаточно быстро вмешалась, и ему были нанесены не столь значительные повреждения", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.



Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.