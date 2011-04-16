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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Пятеро скинхедов в Москве избили активиста партии "Яблоко"

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Активиста "Яблока" Анатолия Рабиновича в субботу в Москве избили пятеро скинхедов, сообщают его коллеги по партии. Пострадавший, и нападавшие были доставлены в ближайшее ОВД, где происходит выяснение подробностей случившегося.

"Анатолий днем едва вышел из метро "Баррикадная", как на него набросились скинхеды, пять человек. К счастью, милиция достаточно быстро вмешалась, и ему были нанесены не столь значительные повреждения", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

ГИ

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