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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Защитников Химкинского леса, по их словам, избили те, кто охраняет вырубку

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Защитники Химкинского леса утверждают, что сотрудники ЧОПа, охранявшие вырубку Химкинского леса под трассу Москва – Петербург, избили их, когда защитники пытались остановить работы.

"На меня напали. Матвееву перебили нос", - написала в своем Twitter лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова. И добавила: "Требуем документов. Нам ничего не предъявляют, – указала она. – Матвеева ударили в лицо ногой. Но работы мы остановили!".

"В соответствии с ранее заявленными планами, проект начнется с очистки территории проходящего через Химкинский лес участка от срубленного леса", — говорилось ранее в сообщении "Автодора".

ГИ

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