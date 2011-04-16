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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Россиянин погиб при освобождении захваченного пиратам судна

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Германская судовладельческая компания "Beluga Fleet Management GMBH Co. KG" подтвердила факт гибели россиянина в ходе предпринятой в конце января этого года береговой охраной Сейшельских островов неудачной попытки освобождения захваченного сомалийскими пиратами судна "Белуга Номинэйшн".

"В результате уплаты 13 апреля выкупа в размере около 5 млн долларов из сомалийского плена освобождено грузовое судно "Белуга Номинэйшн", - сказали в МИД РФ с ссылкой на пресс-службу германской компании. - Компания подтвердила гибель члена экипажа гражданина России В.Исайкина в ходе предпринятой в конце января силами береговой охраны Сейшельских островов неудачной попытки освобождения судна".

По информации российского дипведомства, "второй россиянин Дмитрий Гудков находится на борту сухогруза".

ГИ

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