Германская судовладельческая компания "Beluga Fleet Management GMBH Co. KG" подтвердила факт гибели россиянина в ходе предпринятой в конце января этого года береговой охраной Сейшельских островов неудачной попытки освобождения захваченного сомалийскими пиратами судна "Белуга Номинэйшн".
"В результате уплаты 13 апреля выкупа в размере около 5 млн долларов из сомалийского плена освобождено грузовое судно "Белуга Номинэйшн", - сказали в МИД РФ с ссылкой на пресс-службу германской компании. - Компания подтвердила гибель члена экипажа гражданина России В.Исайкина в ходе предпринятой в конце января силами береговой охраны Сейшельских островов неудачной попытки освобождения судна".
По информации российского дипведомства, "второй россиянин Дмитрий Гудков находится на борту сухогруза".
Россиянин погиб при освобождении захваченного пиратам судна
16 апреля 2011, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Германская судовладельческая компания "Beluga Fleet Management GMBH Co. KG" подтвердила факт гибели россиянина в ходе предпринятой в конце января этого года береговой охраной Сейшельских островов неудачной попытки освобождения захваченного сомалийскими пиратами судна "Белуга Номинэйшн".