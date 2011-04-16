Под Пермью гаишник в нетрезвом виде протаранил Троицкий собор

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16 апреля 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Лейтенант милиции, работающий инспектором ДПС ГИБДД УВД по Осинскому району Пермского края, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением "Жигулями", и протаранил Свято-Троицкий собор.



Местные СМИ сообщили, что в инцидент произошел в городе Осе. Машину гаишника занесло и она ударилась в стену храма, где в этот момент шла служба. Испугавшись, люди стали выбегать из церкви. Впрочем, как выяснилось, это уже не первый подобный случай.



- У нас водители очень часто въезжают в этот собор, расположенный на перекрестке, - пояснил Николай Волков, начальник отделения ГИБДД УВД по Осинскому району. - Но про аварию с сотрудником ДПС мне ничего неизвестно, сообщает "РГ". Как отмечает Life News, виновник ДТП скрылся с места происшествия, потому что был пьян.