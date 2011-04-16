У берегов Тайваня произошло сильное землетрясение магнитудой 6

//Происшествия

16 апреля 2011, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

У берегов острова Тайвань утром в субботу произошло сильное землетрясение магнитудой 6. Эпицентр землетрясения, по данным агентства Синьхуа, находился на глубине 130 километров. Землетрясение было зафиксировано в 09.11 по местному времени (05.11 по мск), передает РИА Новости. Эпицентр с координатами 25,3 градуса северной широты и 124,1 градуса восточной долготы, располагался на глубине в 130 км.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.



