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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

У берегов Тайваня произошло сильное землетрясение магнитудой 6

16 апреля 2011, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

У берегов острова Тайвань утром в субботу произошло сильное землетрясение магнитудой 6. Эпицентр землетрясения, по данным агентства Синьхуа, находился на глубине 130 километров. Землетрясение было зафиксировано в 09.11 по местному времени (05.11 по мск), передает РИА Новости. Эпицентр с координатами 25,3 градуса северной широты и 124,1 градуса восточной долготы, располагался на глубине в 130 км.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

ЕЛ

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