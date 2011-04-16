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//Происшествия

В Подмосковье "мерседес" врезался в КАМАЗ, два человека погибли

16 апреля 2011, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Страшное ДТП произошло на 20 км участка Большого Московского Кольца между Каширским и Симферопольским шоссе. Иномарка столкнулась с КАМАЗом, два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами.

Водитель Mersedes-180 врезался в движущийся впереди КАМАЗ, сообщает Интерфакс - водитель и один из пассажиров иномарки погибли на месте. Второй пассажир "мерседеса" уцелел, потому что сидел на заднем сиденье. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В ГАИ предполагают, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем "мерседеса".

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