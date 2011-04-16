В Санкт-Петербурге «Сапсан» сбил человека прямо у Московского вокзала

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16 апреля 2011, 09:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге скоростной поезд «Сапсан» №173/174 Нижний-Новгород — Санкт-Петербург сбил человека. Поезд, который должен был прибыть на Московский вокзал Петербурга в 23:24, опоздал на 12 минут. Об этом «Росбалту» рассказали очевидцы. По их словам, опоздание поезда, скорее всего, связано с травмированием или даже гибелью человека на путях прямо у Московского вокзала. Очевидцы говорят, что поезд стоял на путях около 12 минут. По некоторым причинам пассажиры поняли, что «Сапсан» сбил человека. Помимо этого на вокзале встречающие увидели медиков, несущих к путям носилки.