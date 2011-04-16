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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На территории Бурятии бушуют свыше 20 лесных пожаров

16 апреля 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Бурятии бушуют свыше 20 лесных пожаров. Для стабилизации обстановки с лесными пожарами ГУ МЧС России переведено в режим готовности N 1. За последние сутки в регионе ликвидировано 40 очагов. На территории Бурятии продолжают действовать 24 лесных пожара на площади 282,5 га. Наиболее сильно горят леса в Закаменском районе - 11 очагов на 132 га леса. Для ликвидации пожаров задействован 31 десантник, 217 работников лесхозов, 317 местных жителей, 21 единица инженерной техники и 70 автомобилей, передает Интерфакс.

ЕЛ

//картина дня

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