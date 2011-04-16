Минские репортеры нашли уникальное видео террориста и момента самого взрыва

//Происшествия

16 апреля 2011, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Журналисты телеканала "Белсат" нашли уникальные кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый террорист и момент самого взрыва. По мнению следователей, именно он совершил теракт.

Как можно наблюдать на видео, мужчина в черной шапке несет большую сумку, затем оставляет ее на станции «Октябрьская» минского метро. После чего он поднимается на переход ко второй линии метрополитена и ждет там, вероятно, самого взрыва.

Сразу после теракта мужчина направился на станцию «Купаловская» к выходу из метро.

Напомним, в больницах остаются 148 пострадавших в результате теракта. Погибшими на сегодня являются 13 человек.