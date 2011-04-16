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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Сибири локализованы 12 из 44 лесных пожаров

16 апреля 2011, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Более сорока пожаров зарегистрировано на территории Сибирского федерального округа (СФО). Площадь лесных пожаров составляет 772 гектара. Всего в Сибири зарегистрировано 290 термически активных точек. 12 из 44 пожаров, площадью 205,5 гектара, к утру 16 апреля были локализованы. Такие данные приводит пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России. Всего на территории Сибири зарегистрировано 290 термически активных точек. Из них 229 расположены на расстоянии менее 5 километров от населенных пунктов. Основной причиной возникновения природных пожаров является деятельность местного населения, передает ИТАР-ТАСС.

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