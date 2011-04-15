//Происшествия

15 апреля 2011, 21:20 [«Аргументы Недели. Москва», Сергей РЯЗАНОВ ]

12 апреля неизвестные разгромили строящийся храм Серафима Саровского в Восточном Дегунино. Полиция приезжала трижды, но препятствовать не стала. Ущерб (400 тыс. рублей) понесла не Русская Православная Церковь, а местные верующие. Храм возводился силами жителей: стоимость строительства – 2 млн. рублей, помощь меценатов – 300 тыс. рублей, всё остальное – средства самой общины. Активность верующих легко понять: в районе с населением в 100 тыс. человек до сих пор нет храма.

Храм решили построить на бетонной площадке парка Северные Дубки (поблизости располагалась часовня в честь Серафима Саровского, разрушенная после революции). Сбор документов во всевозможных инстанциях продолжался семь лет. В декабре прошлого года строительство наконец началось – и тут же прекратилось по требованию полицейских, которые пригрозили строителям «обезьянником». «Полиция действовала по указке тогдашнего главы районной управы Руслана Хубиева. Хотя парк содержится не управой, а мэрией, чиновник заявил общине, что всё решает он», - рассказал представитель общины Андрей Соболев.

Сразу после прекращения строительства последовали атаки на стройку со стороны неизвестных. Был избит сторож, но в полиции это дело замяли. Кое-как стройку удалось отстоять, глава управы сменился, однако обозначились другие противники храма: руководительница муниципалитета и предприниматель, который захотел открыть в парке шашлычную. Новая атака оказалась мощнее и организованнее предыдущих – каркас храма разрушен. Строить придётся заново, с нуля. «Аргументы недели» будут следить за развитием ситуации.