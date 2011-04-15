Фотографии предполагаемых смертниц появились в интернете

//Происшествия

15 апреля 2011, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фотографии двух уроженок Дагестана, предполагаемых смертниц, которые, возможно, прибыли в Москву для организации терактов на вокзалах столицы и в ТЦ "Европейский" появились в интернете.



Как сообщает "Русская служба новостей", ей их предоставил собственный источник в "Сбербанке": ориентировки на этих женщин были разосланы по московским учреждениям.



Предполагаемыми смертницами считаются Зайнаб Магомедова 1992 г. р. и Патимат Рамазанова 1988 г. р. В ориентировке подчеркивается, сообщает РСН, что задерживать самостоятельно предполагаемых смертниц нельзя, вместо этого нужно немедленно сообщить информацию о них в органы внутренних дел. Ранее появились сообщения о том, что группа смертниц, предположительно, прибыла в столицу для совершения взрывов на Курском, Киевском вокзалах и в торговом центре "Европейский".















