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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Фотографии предполагаемых смертниц появились в интернете

15 апреля 2011, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фотографии двух уроженок Дагестана, предполагаемых смертниц, которые, возможно, прибыли в Москву для организации терактов на вокзалах столицы и в ТЦ "Европейский" появились в интернете.

Как сообщает "Русская служба новостей", ей их предоставил собственный источник в "Сбербанке": ориентировки на этих женщин были разосланы по московским учреждениям.

Предполагаемыми смертницами считаются Зайнаб Магомедова 1992 г. р. и Патимат Рамазанова 1988 г. р.  В ориентировке подчеркивается, сообщает РСН, что задерживать самостоятельно предполагаемых смертниц нельзя, вместо этого нужно немедленно сообщить информацию о них в органы внутренних дел. Ранее появились сообщения о том, что группа смертниц, предположительно, прибыла в столицу для совершения взрывов на Курском, Киевском вокзалах и в торговом центре "Европейский".

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