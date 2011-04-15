Как именно спецназовец убил таксиста в Москве, выяснит судмедэкспертиза

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15 апреля 2011, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Главное следственное управление Следственного комитета выясняет обстоятельства происшествия на 15-й Парковой улице в Москве: там было обнаружено тело гражданина Азербайджана, который был убит офицером спецназа.



Официальный представитель столичного управления Виктория Цыпленкова сообщила, что по факту назначена судебно-медицинская экспертиза.



По одной из версий, полицейский убил азербайджанца после дорожного конфликта, по другой – уроженец Азербайджана первым напал на своего обидчика с ножом и тому пришлось обороняться, сообщает Интерфакс.



Сотрудник полиции задержан и доставлен в Межрайонный следственный отдел по Измайловскому району СКР.