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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Спецназовец в Москве ударом ноги убил вооруженного таксиста

15 апреля 2011, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

На 15-й Парковой улице сотрудник ГУВД Подмосковья убил таксиста с Кавказа. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы, произошло это в результате драки.

Как сообщили в ГУВД Москвы "Русской службе новостей", между ними произошел конфликт.

"Один из участников конфликта пытался использовать нож, второй участник конфликта как бы обезоружил гражданина. А потом гражданину то ли стало плохо, то ли еще что-то. Действительно, врачи констатировали смерть. Пока нет данных ни о причинно-следственной связи, ничего",— сказал собеседник радиостанции. РСН утверждает, что жителя Кавказа убили ударом ноги.

По некоторым сведениям, милиционер служит в отряде милиции специального назначения ГУВД Московской области.

ГИ

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