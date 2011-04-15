Спецназовец в Москве ударом ноги убил вооруженного таксиста

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15 апреля 2011, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

На 15-й Парковой улице сотрудник ГУВД Подмосковья убил таксиста с Кавказа. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы, произошло это в результате драки.



Как сообщили в ГУВД Москвы "Русской службе новостей", между ними произошел конфликт.



"Один из участников конфликта пытался использовать нож, второй участник конфликта как бы обезоружил гражданина. А потом гражданину то ли стало плохо, то ли еще что-то. Действительно, врачи констатировали смерть. Пока нет данных ни о причинно-следственной связи, ничего",— сказал собеседник радиостанции. РСН утверждает, что жителя Кавказа убили ударом ноги.



По некоторым сведениям, милиционер служит в отряде милиции специального назначения ГУВД Московской области.