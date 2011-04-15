В пожаре, который устроил самоубийца, погиб человек, пятеро пострадали

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15 апреля 2011, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

При пожаре в суде Ирбейского района Красноярского края погибли двое человек, еще пятеро серьезно пострадали. Напомним, сегодня в суде акт самосожжения совершил мужчина, после чего в здании возник пожар.

В пожаре, который устроил самоубийца, погиб помощник судьи, пострадавшие - судебный пристав, администратор суда, две девушки-секретари судебных заседаний и еще две девушки-секретари суда, сообщает РИА Новости. У одной пострадавшей подозревают перелом позвоночника. У мужчины-администратора - до 90% ожогов тела, рассказали в больнице. На месте пожара работает оперативно-следственная группа.

Мужчина поджег себя, облив одежду бензином, около 10 утра. В суде в этот день решался вопрос о лишении его водительских прав. После чего пожар начался в кабинетах второго этажа, затем перекинулся на крышу. Площадь пожара составила 130 квадратных метров.