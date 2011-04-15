Мужчина совершил самосожжение около кабинета врача в Приамурье

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15 апреля 2011, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Инцидент произошел в Белогорской городской больницы в Амурской области. Мужчина поджег себя перед кабинетом главврача.

Как сообщает РИА Новости, пациент требовал оформления инвалидности, и часто грубил врачам, не получая желаемого. "Ему неоднократно объясняли, что единолично медики этот вопрос не решают и необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Мужчина не хотел даже слушать про разделение полномочий и полагал, что справку ему могут дать в любом кабинете", - рассказал заместитель главного врача Белогорской городской больницы. В тот день пациент вел себя не совсем адекватно, затем вытащил емкость с бензином и облил себя. К счастью, его удалось потушить.