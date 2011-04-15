Создана комиссия по расследованию вынужденной посадки самолета A-320

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15 апреля 2011, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Росавиация создала комиссию по расследованию вынужденной посадки самолета A-320 авиакомпании "Авианова", выполнявшего рейс Ульяновск-Сочи, в аэропорту "Восточный" в Ульяновске.

В ведомстве сообщили, что командир экипажа принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета - Ульяновске, после того, как у самолета после взлета в 08.23 мск не убрались закрылки. Самолет кружил в воздухе 40 минут.

Посадка прошла благополучно. Никто из находившихся 136 пассажиров не пострадал. Заместитель директора аэропорта по коммерции Алексей Краснов сообщил, что это не была аварийная посадка. По словам Краснова, неисправность, обнаруженная в самолете, не влияла на безопасность полета.

Пассажиры сняты с борта. Они ожидают решения авикомпании в аэровокзале. Авиакомпания пришлет другое воздушное судно или выплатит деньги за билеты.