Теракт в Минске подготовили обычные люди - токари и электрики

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15 апреля 2011, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмущен, что преступникам дали возможность подготовить теракт. "Чудовищно, но факт: все эти негодяи работали в конкретных трудовых коллективах - кто токарем, кто электриком".



Напомним, что теракт в метро Минска был раскрыт спустя двое суток. Трое человек - двое мужчин и женщина сознались, что подготовили взрывы. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали на станции "Октябрьская" лишь действия одного мужчины 1986 года рождения. По данным КГБ Белоруссии, подозреваемые взяли на себя еще два взрыва, которые произошли в 2005-м в Витебске и 2008-м в Минске.



В результате взрыва 11 апреля погибли 12 человек, более 200 получили ранения.