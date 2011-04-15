Собачья стая растерзала пятилетнего мальчика в Сахалинской области

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15 апреля 2011, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Холмске Сахалинской области расследуется дело о нападении стаи собак на 5-летнего малыша, который в результате скончался.

В Холмской ЦРБ сообщают, что нападение собак на ребенка произошло на улице Крузенштерна, 2 "В". От полученных травм он скончался. Оперативники выяснили, что собаки были бездомными.



- Мальчик шел к своей бабушке. Предполагается, что родители были на работе, но пока точно это не известно, - сообщила референт отдела информации и общественных связей областного УВД Наталья Кирданова. - На ребенка напала целая стая, очевидцы кинулись спасать мальчика, но было уже поздно.