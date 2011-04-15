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//Происшествия

Экстренную посадку в Ульяновске совершил самолет А-320 авиакомпании "Авианова"

15 апреля 2011, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет А-320 авиакомпании "Авианова" совершил экстренную посадку в аэропорту Ульяновска. При взлете у него не убрались закрылки.
В аэропорту "Ульяновск-Восточный" экстренно запросил посадку самолет А-320 авиакомпании "Авианова". Самолет совершал перелет по маршруту Ульяновск - Сочи. В 9.00 мск он совершил экстренную посадку. На борту самолету было 136 пассажиров, никто не пострадал. 

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