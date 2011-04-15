В здании суда в Красноярском крае произошло самосожжение

//Происшествия

15 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

В здании суда в Красноярском крае один из посетителей вошел внутрь, облил себя горючей жидкостью и поджог. Трое человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожар вспыхнул в утренние часы, когда здание суда было заполнено его работниками и посетителями, рассказала старший помощник прокурора края Елена Пимоненко. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Работников суда и посетителей эвакуировали, но одного из посетителей и помощника председателя суда спасти не удалось. Еще трое госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.