В Москве жестоко избили и ограбили известного адвоката

//Происшествия

15 апреля 2011, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

В районе станции метро "Выхино" злоумышленники ограбили адвоката.

60-летний адвокат Московского Юридического центра обратился с заявлением о грабеже в ОВД по району Вешняки. Как сообщает Интерфакс, по словам потерпевшего, на улице Красный Казанец, в районе станции метро "Выхино", неизвестные ударили его по голове и вырвали из рук портфель с документами, телефоном и деньгами. Предварительная сумма ущерба составила примерно 18 тысяч рублей. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги госпитализирован.



