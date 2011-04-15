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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве жестоко избили и ограбили известного адвоката

15 апреля 2011, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

В районе станции метро "Выхино" злоумышленники ограбили адвоката.
60-летний адвокат Московского Юридического центра обратился  с заявлением о грабеже в ОВД по району Вешняки. Как сообщает Интерфакс, по словам потерпевшего, на улице Красный Казанец, в районе станции метро "Выхино", неизвестные ударили его по голове и вырвали из рук портфель с документами, телефоном и деньгами. Предварительная сумма ущерба составила примерно 18 тысяч рублей. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги госпитализирован.

ЕС

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