Два человека погибли при пожаре в здании суда в Красноярском крае

//Происшествия

15 апреля 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Два человека погибли при пожаре в здании районного суда в селе Ирбейское Красноярского края. Ещё трое госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.





Пожар вспыхнул в утренние часы, когда здание суда было заполнено его работниками и посетителями, рассказала старший помощник прокурора края Елена Пимоненко. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Работников суда и посетителей эвакуировали, но одного из посетителей и помощника председателя суда спасти не удалось. Ещё трое госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.