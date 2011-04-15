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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Два человека погибли при пожаре в здании суда в Красноярском крае

15 апреля 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Два человека погибли при пожаре в здании районного суда в селе Ирбейское Красноярского края. Ещё трое госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.


Пожар вспыхнул в утренние часы, когда здание суда было заполнено его работниками и посетителями, рассказала старший помощник прокурора края Елена Пимоненко. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Работников суда и посетителей эвакуировали, но одного из посетителей и помощника председателя суда спасти не удалось. Ещё трое госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

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