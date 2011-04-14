Дело о подпольных казино сменило прокурора Подмосковья
14 апреля 2011, 17:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Генпрокурор РФ Юрий Чайка в четверг предложил назначить начальника управления генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александра Аникина прокурором Московской области.
Нынешний прокурор Подмосковья Александр Мохов немного раньше в четверг освобожден от занимаемой должности после проверки, которая проводилась в связи с расследованием дела о сети нелегальных казино в Московской области, уточняет РИА Новости.
Одновременно Чайка уволил первого заместителя прокурора области Александра Игнатенко и начальника управления облпрокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрия Урумова.