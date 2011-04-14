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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На вокзалах Москвы усилены меры безопасности из-за информации о смертницах

14 апреля 2011, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

На вокзалах Москвы усилены меры безопасности из-за информации о группе смертниц, которая предположительно прибыла в столицу для совершения взрывов на Курском, Киевском вокзалах и в торговом центре «Европейский».

Как уже писали Аргументы.ру, по учреждения Москвы были разосланы ориентировки на предполагаемых смертниц.

«Около рамкок, которые установлены на всех вокзалах, стоят сотрудники милиции, которые останавливают не только женщин, но и всех подозрительных, кто может представлять оперативный интерес или ведут себя нервно. Эти мероприятия по всей Москве», - уточнил сотрудник ОВД Курского вокзала. Такое положение будет действовать до особого распоряжения.

Между тем, как сообщает РСН со ссылкой на генерального директора ТРЦ «Европейский» Андрея Климова, к ним ориентировки на предпологаемых смертниц не поступали. Меры безопасности в ТЦР не усилены.

ГИ

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